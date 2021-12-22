الدغمي يلتقي وفداً برلمانياً جزائرياً ويشيد بالعلاقة بين البلدين

التقى رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الوفد الجزائري المشارك في أعمال البرلمان العربي المنعقد حالياً في عمان.

وأشاد الدغمي بعمق العلاقات الأردنية الجزائرية، وأهمية تعزيزها على الصعد كافة، مؤكداً أن اجتماعات البرلمان العربي، تشكل فرصة لتنسيق الجهود والمواقف البرلمانية تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال الدغمي إننا مطالبون اليوم بدعم المساحات المشتركة والبناء عليها وتوحيد الصف لصياغة مواقف موحدة بوجه كل المخططات التي تستهدف أمتينا العربية والإسلامية.

من جانبه، أشاد الوفد الجزائري خلال اللقاء، بمواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمه لجهود تعزيز العمل العربي المشترك، والوصول إلى حلول عبر لغة الحوار لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة.

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