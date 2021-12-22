نزول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 29 وفاة و2448 إصابة كورونا ليصبح حاصل الوفيات 12329 والإصابات 1,045,714
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الدغمي يلتقي وفداً برلمانياً جزائرياً ويشيد بالعلاقة بين البلدين
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