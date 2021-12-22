تقرير أمريكي: الحوثيون يضاعفون هجماتهم على السعودية بصواريخ باليستية وكروز ومُسيّرات مفخخة خلال العام الحالي
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احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.. أعضاء اتّحاد الكتّاب الفلسطينيّين- الكرمل48 ينتشرون في عدد من مدارس عرب 48
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