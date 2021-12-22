احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.. أعضاء اتّحاد الكتّاب الفلسطينيّين- الكرمل48 ينتشرون في عدد من مدارس عرب 48

بلدة شعب – من فهيم أبو ركن

احتفاء باليوم العالمي للغة العربية ساهم اتحاد الكتاب الفلسطينيين الكرمل 48 بتقديم محاضرات لطلاب مدرسة كامل سعدى الابتدائية في قرية شعب، صباح الأحد المنصرم 19/12/2021، حيث وصل إليها عشرة أدباء وأديبات وتبرعوا كل واحد بتقديم حصتين، حصة لكل صف، تحدثوا فيها عن أهمية اللغة العربية والحفاظ عليها، وقدموا نماذج من نتاجهم الأدبي.

وكان في استقبال الكتّاب مدير المدرسة المربي محمد سعدى مع مركزة موضوع اللغة العربية المربية ساجدة ميعاري وطاقم اللغة العربية في المدرسة. وبعد الفعاليات تمّ التلخيص، فيه أجمع المضيفين والضيوف على أهميّة مثل هذه الأيّام في تجذير اللغة العربيّة، لغتنا، بين الناشئة بشكل عام.

وقد شارك في اللقاء الكتّاب: يحيى طه. اسمهان خلايلة. د. ميساء الصح. فهيم ابو ركن. د. مروان مصالحة. احمد حسين عبد الحليم. مفيد صيداوي. عبد الخالق اسدي. د. عناد جابر. وعلي خطيب. والجدير بالذكر أن الزميلة أسمهان خلايلة قامت على هذا ترتيب هذا اليوم.

بلدة سالم – من يوسف بشارة

قامت مجموعة من اعضاء الاتّحاد العام للكتاب الفلسطينيين- الكرمل 48 بلامشاركة في إحياء يوم اللغة العربية في مدرسة سالم الاعدادية التي يديرها الاستاذ حامد اغبارية وذلك يوم الاحد الموافق١٩//١٢/٢٠٢١.

شارك في هذا اليوم من اعضاء الاتحاد الكتّاب التالية اسماؤهم: الشاعر عبد القادر عرباسي، د.اسامه مصاروة، الكاتبة نبيهه جبارين، د.يوسف بشاره والمنسق لهذه الزيارة الصحفي محمود خبزنا ابو يوسف.

القى كل كاتب محاضرتين عن اهمية لغتنا الجميلة والمحافظة عليها وذلك بتكثيف المطالعة للاطلاع على مكامنها الثمينة. وقد عبّر المدير والهيئة التدريسيّة عن تقديرهم للكتّاب ومشاركتهم، وقام المدير الاستاذ حامد بمنح الكتاب شهادات تقدير.

بلدة كفر مندا – من مصطفى عبد الفتّاح

أحيت مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفر مندا بإدارة الاستاذ سهيل عيساوي يوم اللغة العربية ضمن برنامج مسيرة الكتاب. وقد شارك في اللقاء نخبة من الكتّاب أعضاء الاتّحاد العام للكتاب الفلسطينيين الكرمل ٤٨، وهم: خالدية ابو جبل، روز اليوسف شعبان، مصطفى عبد الفتاح، مقبولة عبد الحليم، فادي ابو شقارة. وشارك أيضًا الكتّاب: صالح احمد كناعنة، عبد حوراني، علي قدح، وخيرية شناوي.

قيّم مدير المدرسة عضو الاتّحاد الكاتب سهيل عيساوي والمربون في المدرسة اليوم بإيجابيّة بالغة، وأثنى الكتّاب على الهيئة التدريسيّة مشيرين إلى دقة وجمال وترتيب اللقاء بين الطلاب والضيوف، وعملهم الدؤوب في تطوير الوعي القرائي عند ابنائنا.

مدينة راهط – من عبد الله نمر بدير

استضافت المدرسة الشامة مدرسة النور في رهط يوم 19/12/21 كوكبه من أعضاء الاتّحاد العام للكتّاب الفلسطينيّين – الكرمل٤٨ بمناسبة يوم اللغة العربية: كل من الشيخ عبد الله بدير، والدكتور نعمان صرصور، والشاعر حسين جبارة.

كان اليوم حافلاً ورائعاً في اللقاء مع الطلاب في المدرسة في إنعاش الذاكرة لدى الطلاب وتحفيزهم على القراءة والمطالعة للحفاظ على لغتنا الجميلة والساحرة بكل ما فيها من معانٍ وتعابير قل ما تجدها في لغات اخرى.

لخّص الضيوف والمُضيفين اليوم كنجاح باهر، وقد شكر المدير الأستاذ خالد ذياب وطاقم المعلمين والمعلمات الكتّاب على ما قدّموه مؤمّلين أن يكون هذا اللقاء فاتحة للقاءات أخرى.

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