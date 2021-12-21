خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 32 وفاة و 3023 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12300 والإصابات 1,043,266
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يحدث في عهد البرهان الخوان.. توثيق حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في احتجاجات امس الاول الأحد بالسودان
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