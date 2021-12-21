يا امه القمر عالباب.. اغنية لفايزة أحمد أثارت موجة احتجاج/ فيديو

تعد أغنية “يا امه القمر عالباب”، من أجمل أغنيات كروان الشرق الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وهى الأغنية التى فتحت للفنانة الكبيرة أبواب الشهرة والنجومية، بقدر ما فتحت أيضًا أبواب الهجوم والانتقاد وقت خروجها للنوري

ففي حين نرى الآن كلمات الأغنية عادية وليس بها ما يخدش الحياء والأخلاق، خاصة ونحن نرى ونسمع العديد من الأغانى فى العصر الحالى تحتوى على ألفاي وجمل غير لائقة وتتنافى مع الذوق والأخلاق، أحدثت أغنية “يا امه القمر عالباب” حين خرجت للنور ضجة ومشكلات واسعة، واعتبرها الكثيرون أغنية مائعة خادشة للأخلاق وتتنافى مع الآداب العامة.

وقد أحدثت هذه الاغنية ثورة فى البرلمان المصري، حيث تقدم النائب الشهير وشيخ البرلمانيين سيد جلال باستجواب لوزير الإرشاد بسبب هذه الأغنية التى اعتبر كلماتها مُخلة بالآداب وتتنافى مع الأخلاق والقيم، وطالب بعدم إذاعتها ووصفها بالأغنية المائعة التي تثير الشباب وتؤدى إلى الانحلال.

وعلى الرغم من أن الأغنية بقيت تُذاع ولم يتم منعها، إلا أنها أثارت العديد من الانتقادات، وتم منعها فى الأردن بعدما أصدرت وزارة الأنباء الأردنية قرارًا بمنع إذاعتها بناء على توصيات الجهات الدينية.

هذه الأغنية من تلحين الموسيقار الكبير محمد الموجي الذى لحن لفايزة أحمد العديد من الأغنيات التى كتبت لها الشهرة فى مصر والعالم العربى، منها (تمر حنة، وبيت العز، وحيران) وغيرها،

وقد وضع كلمات الأغنية الشاعر الكبير مرسى جميل عزيز، ورغم الهجوم والانتقادات فقد ظلت هذه الأغنية من أجمل وأنجح أغنيات كروان الشرق فايزة أحمد.