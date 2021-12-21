مسؤول في أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الخاصة بإيران يؤكد عجز تل ابيب عن القضاء على برنامج طهران النووي
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جرينتش+2 03:13
محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع مبلغ قياسي (733 مليون دولار) لزوجته السابقة الاميرة هيا وطفليهما
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