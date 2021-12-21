محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع مبلغ قياسي (733 مليون دولار) لزوجته السابقة الاميرة هيا وطفليهما

قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 554 مليون جنيه استرليني (733 مليون دولار)، لتسوية خلاف مع زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، على حضانة طفليهما، وهو مبلغ قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات، وفقا لرويترز.

ويذهب أغلب هذا المبلغ للأميرة هيا وللطفلين، لتأمين عيشهم مدى الحياة، وللتعويض عن “مخاطر كبيرة تسبب فيها الشيخ محمد نفسه”، بحسب ما نقلت الوكالة عن المحكمة.

وتقول فرانس برس: “يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنكليزية”.

وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين 251,5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الأطفال وأمنهم كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال.

وقال القاضي “إنها لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمين وتعويض عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عن زوجها”.

وكانت الاميرة هيا قد لجأت إلى بريطانيا في أبريل 2019 مع طفليها. ومنذ ذلك الحين، تخوض في سلسلة من الجلسات المتعلقة بالحضانة، وكلفت الرسوم القانونية حتى الآن أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني، وفقا لـ”الغارديان”.