مسؤول في أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الخاصة بإيران يؤكد عجز تل ابيب عن القضاء على برنامج طهران النووي
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سُحقاً للخونة.. منصور عباس يزعم ان “إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى”
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