رئيس الوزراء يوعز بمتابعة قضية الطفلة التي قضت عائلتها حرقاً

أوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لوزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، بمتابعة قضية الطفلة التي قضت عائلتها حرقاً صباح أمس الاثنين، وإلحاق الطفلة في أحد المراكز التابعة للوزارة، وتقديم كامل العناية والرعاية لها.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي، إنه وبعد توجيهات رئيس الوزراء ومتابعة الحالة وإجراء الدراسة الاجتماعية، تبين أن لدى الطفلة عائلة (جدتها من أمها وابن عم أبيها) حيث طلبا احتضان الطفلة في منزلهما، وعدم رغبتهما بإلحاق الطفلة في مؤسسة الحسين الاجتماعية، وأنه وفقاً للمصلحة الفضلى للطفلة تم الموافقة على بقاء الطفلة في كنف جدتها.

وأكدت الوزارة، أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات المختصة بتقديم كامل الرعاية والعناية الصحية والجسدية للطفلة التي تعاني مشاكل في الأبصار.

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