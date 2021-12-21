جادكَ الغيثُ.. كميات الأمطار الهاطلة حتى صباح اليوم الثلاثاء

تأثرت المملكة، منذ صباح امس الإثنين، باول منخفض جوي مصنف من الدرجة الثالثة لهذا الموسم، وعبرت صباحاً جبهة هوائية باردة جلبت الأمطار لشمال ووسط المملكة وتساقطت الثلوج فوق المرتفعات الجبلية وتراكمت بشكل محدود، وعبرت الجبهة الهوائية الرئيسية مساءً وليلاً رافقها هطول أمطار غزيرة ما زالت مستمرة على فترات حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقد سجلت محطات الرصد الجوي التابعة لمركز طقس العرب كميات كبيرة من الأمطا تعتبر الاعلى منذ بداية الموسم المطري، كان اعلاها في غربي العاصمة عمان.

وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة منذ صباح الإثنين حتى الساعة 8:00 من صباح الثلاثاء:

إربد : 43.9 مم

جرش : 40.5مم

عجلون : 32.1مم

السلط : 36.9مم

الزرقاء : 19.8مم

غرب عمان : 60.8مم

شرق عمان : 45.1مم

جنوب عمان : 55.3مم

مأدبا : 11.7مم

الكرك : غير متوفر

الطفيلة : 1.8مم

الشراه : 1.8مم

معان : 0مم

العقبة : 0مم

المفرق : غير متوفر

حالة الطقس المتوقعة نهار اليوم الثلاثاء

يتحرك المُنخفض الجوي نحو الشرق مُبتعداً عن المملكة حيث يتمركز الثلاثاء إلى الشمال الشرقي من العراق، وتبقى المملكة تحت تأثيرات تيارات غربية رطبة و بقايا الكتلة الهوائية الباردة.

وتبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية.

ويستمر الطقس بارداً و غالباً غائم في شمال ووسط المملكة، مع بقاء الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله على فترات، تكون غزيرة أحياناً في شمال البلاد.

أما في باقي المناطق، فيكون الطقس بارداً أيضاً، إلا أنه يكون مُتقلباً ما بين غائم جزئي و غائم بوجهٍ عام.

الرياح تبقى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية على فترات و تبقى مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من جنوب و شرق المملكة.