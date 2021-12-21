توقيف شخص قام بطعن وشنق كلب في طرابلس بلبنان

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان متهما بطعن وشنق كلب علقه على أحد الأبنية السكنية في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وكان قد هز مدينة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، مشهد وحشي، لكلب مشنوق على أحد شرفات المباني في منطقة القبة، حيث أوردت المعلومات أن “البيت يسكنه المدعو (ش.م.) وأن شقيقه (م.م.) دخل البيت بعد خلع الباب ليلاً وضرب الكلب ومن ثم شنقه”. وأضافت المعلومات أن “صاحب البيت ادعى على شقيقه بمخفر القبة”.

وقالت الميديرة العامة لقوى الأمن الداخلي: “انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لكلب تعرض للطعن والشنق على أحد الأبنبة السكنية في القبة- طرابلس بطريقة وحشية، وبعد المتابعة تم توقيف المشتبه به والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.