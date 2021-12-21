ايها العربي.. اقرأ كيف مزّق المستعمرون وطنك الواحد بدءأ من مؤتمر بانرمان عام 1907/ فيديو

مسؤول في أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الخاصة بإيران يؤكد عجز تل ابيب عن القضاء على برنامج طهران النووي
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جرينتش+2 03:13
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