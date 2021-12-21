الف تحية وشكر لكم في الأعياد

من مسقط رأس السيد المسيح، تتمنى لك عائلة معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة في جامعة بيت لحم عيد ميلاد سعيد وعطلات جميلة مع من تحبهونهم، وعام جديد آمن وصحي (صديق للبيئة) عام 2022. وبغض النظر عن ديننا/معتقداتنا فإن نهاية العام هي دائمًا فترة تأمل وتجديد وأمل.

نواصل أنا وجيسي التطوع بدوام كامل كما فعلنا منذ تأسيس PIBS قبل 7.5 سنوات ، وانضم إلينا زوهار منذ جائحة فيروس كورونا. توفر منتجات الحدائق الطازجة في حدائق المعهد جزء كبير من نظامنا الغذائي. الأشخاص الذين يعملون هنا سواء كانوا موظفين أو متطوعين أو زوار (ونضيف حيوانات ونباتات) هم بالفعل عائلة!

في عام 2022 المقبل دعونا جميعًا نضاعف جهودنا من أجل مجتمعات بشرية وطبيعية مستدامة في فلسطين وحول العالم. فقد رافق عام 2021 بعض الأسى (فقدان الأصدقاء والزملاء ، الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان الأساسية ، المصاعب الاقتصادية بما في ذلك قلة السياحة لموسمين متتاليين في بيت لحم ، أمراض وإصابات الكثيرين ، تدهور البيئة ، إلخ). ومع ذلك ، كان عام 2021 مليئًا بالأمل والتمكين والأنشطة العظيمة والملايين من نقاط الضوء حول العالم التي قدمت الكثير.

بيت لحم هادئة في موسم عيد الميلاد هذا العام لكن أطفالنا سعداء ومتفائلون ويعطوننا الأمل بمستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

يلخص التقرير السنوي لعام 2021 القادم عن سنة منتجة للمعهد: 105 متطوع ،> 5000 مستفيد (مزارعون ، تعاونيات نسائية ، زوار وحضور برامج تعليمية لجميع الأعمار) ، 59 رحلة ميدانية تضيف إلى مجموعاتنا وقاعدة المعرفة لدينا ، أ 22 بحاث علمية نشرت ، ثمانية مشاريع ممولة تستفيد منها آخرين ، بنية تحتية جديدة (مختبرات جزيئية ، أعشاب ، إلخ) ، معارض جديدة في متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي ، تنظيم أكثر من 200 ورشة عمل وندوة (أكثر من نصفها عبر الإنترنت بسبب الوباء) ، استشارات حول مشاريع وطنية للبيئة ، ومقابلات وظهور إعلامي لا حصر له. كما تلقينا 58400 دولار أمريكي في شكل تبرعات غير مقيدة من 185 متبرعًا. وهذا ما يساعد المتحف والمعهد في دفع تكاليف التشغيل (التي لا تغطيها المنح المقيدة).

نحن أكثر نشاطًا وإلهامًا بسبب ضحكات وابتسامات الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 93 عامًا!) الذين جاءوا إلى هنا وزارونا وجاهيا أو فرضيا (عبر مقاطع الفيديو والندوات الخاصة بنا). هنا تجدون مثالا واحدا فقط لأكثر من من عام 2021: صور من نشاط عيد القيامة في حدائق المتحف 🙂

نحن ممتنون للغاية لمئات الأصدقاء الذين أرسلوا رسائل دعم، والآلاف الذين تلقوا رسائلنا ويبقوننا في قلوبهم وعقولهم. نشكركم جميعًا لأنكم جعلتم هذا العمل ممكنًا: متطوعون وموظفون ومتبرعون وزائرون ومستشارون وعلماء وطلاب وزملاء وأطفال. أنتم تعطونا الأمل للاستمرار والتقدم.

انضمو إلينا!! يمكنكم المساهمة ليس فقط من الناحية المالية، ولكن بالوقت ، والكتب ، وعينات المعارض ، ولوازم الحدائق ، والمعرفة وما إلى ذلك.

للتبرع http://palestinenature.org/donations

للتطوع https://www.palestinenature.org/volunteer

لمساعدة أخرى: راسلنا عبر البريد الإلكتروني: info@palestinenature.org

نحبكم جميعا. ابق انسانا وحافظ على الأمل حيا

ملاحظة: تم تكريمنا الليلة الماضية في افتتاح معرض “كنعان: ابن الإنسان” في مركز بيت لحم للسلام (زميلنا طارق سلسع) ، وانهمرت أمطار غزيرة ملأت أنظمة تخزين الأمطار والبركة بحلول هذا الصباح.

وهذا الصباح تلقينا ايضا الوحدة التعليمية المتنقلة المصممة خصيصًا كمتحف متنقل والتي ستسمح لنا بالوصول إلى المجتمعات المهمشة … ثلاث هدايا رائعة في غضون 24 ساعة والهدايا تستمر في الظهور!

عيد ميلاد مجيد من مسقط رأس ملك السلام ….

مازن قمصية نيابة عن الفريق

معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة

جامعة بيت لحم – فلسطين