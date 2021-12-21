ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 38 وفاة و3578 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12268 والإصابات 1,040,243
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الخصاونة ينعى الوزيرة اسمى خضر
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