البلبيسي: مقبلون على فترة صعبة جراء فصل الشتاء وانتشار أوميكرون عالمياً، وعلى الجميع الحذر والاخذ بالإجراءات الوقائية

أعرب مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحّة، مسؤول ملفّ كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، عن تخوفه من الفترة المقبلة في الوضع الوبائي.

وقال البلبيسي، عبر التلفزيون الأردني اليوم الثلاثاء: “نحن مقبلون على فترة صعبة تتمثل بفصل الشتاء وبدء انتشار متحور أوميكرون في جميع دول العالم؛ إذ أعلنت الولايات المتحدة اليوم أن 70 بالمئة من عيناتها الإيجابية تعود للمتحور الإفريقي”، داعيا الجميع إلى الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية”.

وأكد على ضرورة أخذ المعلومات بناء على الدراسات العلمية وليس بناء على تجارب سريرية صغيرة، مع الإشارة إلى أن المعطيات تصف المتحور الإفريقي بالأسرع انتشارا بمقدار يبلغ 3 أضعاف عن نظيره دلتا، لكن خطورته أقل شدة بالأعراض من دلتا.

وأشار إلى أنّ أعراض المتحور أوميكرون تتمثل بالشعور باحتقان الأنف وصداع الرأس؛ إذ ان معظم أعراضه تكون في الجهاز التنفسي العلوي، داعيا الجميع إلى الحذر والاستعداد عبر أخذ المطاعيم وارتداء الكمامة.

وأضاف يقول، أنّ المؤشرات الوبائية لدينا قد بدأت تنخفض بشكل تدريجي، ولا سيما أن الأردن وصل الذروة الوبائية في الأسبوع رقم 49، مرجحا انخفاض حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائي الجاري.