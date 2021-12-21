استشهاد فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء بزعم تنفيذه عملية دهس على حاجز عسكري جنوب غرب جنين/ فيديو

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة فلسطينية خاصة بالرصاص الحي، مساء اليوم، الثلاثاء، بزعم محاولة سائقها ،عبود حمارشة تنفيذ عملية دهس قرب حاجز “دوتان” العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأعلنت صحيفة هآرتس العبرية عن استشهاد الفلسطيني الذي استهدف جنود الاحتلال مركبته بالرصاص، الأمر الذي أدى لاشتعالها.

وأفادت مصادر محلية بأن السيارة انفجرت بعد أن أتت عليها النيران بالكامل، وسط أنباء عن سماع دوي انفجار في المكان.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه إن قواته “حيّدت” فلسطينيا، بزعم محاولته تنفيد عملية دهس قرب مستوطنة “عيناف”، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف عناصره.

وذكر مراسل إذاعة الجيش، أنها كانت محاولة تفجير سيارة مفخخة، وليست محاولة دهس.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه قد أصيب اثنان من الجنود الإسرائيليين في محاولة الدهس، وحالتهما طفيفة.

وقد أظهرت صور تداولها ناشطون من المكان تصاعد ألسنة اللهب من سيارة فلسطينية تقف في مواجهة مركبة عسكرية لقوات الاحتلال؛ بجوار برج عسكري إسرائيلي.

#فيديو لحظة احتراق المركبة التي اطلق الاحتلال النار عليها قرب حاجز دوتان في جنين pic.twitter.com/qSAdPVpabN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2021

#فيديو اشتعال النيران في المركبة التي أطلق الاحتلال النار عليها قرب حاجز دوتان غرب جنين بزعم تنفيذ عملية دهس pic.twitter.com/OZs716gR9I — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2021