خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 32 وفاة و 3023 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12300 والإصابات 1,043,266
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جرينتش+2 11:42
استشهاد فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء بزعم تنفيذه عملية دهس على حاجز عسكري جنوب غرب جنين/ فيديو
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