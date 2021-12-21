ادارة الترخيص تباشر تجديد رخص المركبات الخصوصي الكترونيا

أطلقت ادارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المرحلة الأولى من مشروع الخدمات الإلكترونية، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ومندوب مدير الأمن العام؛ مساعده للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، تتضمن الأولى 12 خدمة إلكترونية، وهي تجديد رخصة مركبة خصوصي ركوب صغير، تجديد الاحتفاظ برقم، المزاد العلني الإلكتروني، بيع الأرقام المميزة، اضافة دورات عملي، اضافة وإنهاء منتسبين، معلومات دورات نظري وتحديد فاحصي مستوى، حجز وفك حجز مركبة، طلب حالة مركبة تاريخية اصدار رخص سواقين بدل تالف/ فاقد للفئة الثالثة، اصدار رخصة مركبة بدل تالف/ فاقد، اصدار لوحة مركبة بدل تالف/ فاقد.

وقال الهناندة إن مديرية الامن العام تعد مثالا يحتذى لمؤسسات الدولة كافة في حرصها الدائم والدؤوب على الارتقاء وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الخدماتي الإلكتروني الذي يتيح لمتلقي الخدمة افضل الخدمات بأقل جهد وزمن ممكن.

من جهته،قدم العميد ابو شتال الشكر لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تعاونها المستمر وحرصها على مساعدة المؤسسات الحكومية كافة؛ لتحقيق التحول الرقمي الإلكتروني بما يرتقي في تحديث وتطوير الخدمات المقدمة، مؤكدا أن المديرية عملت على تذليل الصعاب كافة؛ لإنجاح اطلاق هذه البوابة الإلكترونية الخاصة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع الشركاء كافة، لمواكبة التطور المتسارع في الثورة التكنولوجية، لتنعكس فوائدها على مستوى الخدمات المقدمة لكل من يقيم على ثرى الوطن.

وعرض مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس رامي الدباس لمراحل المشروع الذي يتضمن تقديم 42 خدمة إلكترونية خاصة بالمركبات والسائقين.

وبين أن المراحل الاخرى الخاصة بالمشروع ستنجز بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منتصف العام المقبل.

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