مسؤول في أبحاث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الخاصة بإيران يؤكد عجز تل ابيب عن القضاء على برنامج طهران النووي
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جرينتش+2 01:24
أفتقدُ تلك القطّة بالتأكيد
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