بشائر الغيث.. كتلة هوائية باردة وماطرة مصحوبة بالثلج والرعد والرياح القوية تؤثر على الأردن اليوم الاثنين وليل ونهار الثلاثاء
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وفاة 4 أشخاص من جنسية آسيوية إثر حريق خيمة في البلقاء
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