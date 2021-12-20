وزارة الأشغال: اغلاق طريق الأزرق – العمري بالاتجاهين

أغلقت وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية طريق الازرق – العمري بالاتجاهين احترازيا، لتدني الرؤية الافقية على الطريق بسبب تشكل الغبار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الطريق الصحراوي سالك بحذر بسبب تشكل الغبار بفعل الرياح الشديدة، مضيفةً أن الطرق الرئيسية في عجلون سالكة بحذر بسبب تساقط الثلوج.

ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطرق الخارجية كافة إلى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر، جراء تشكل الغبار في بعض المناطق، وخصوصا الصحراوية، إلى جانب اتباع تعليمات كوادرها العاملين في الميدان، وكوادر الشركاء في مديرية الامن العام.

كما حذرت المواطنين سالكي الطرق من خطر الانزلاقات وتدني الرؤية الافقية نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة، مهيبة بالمواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والاودية واخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للإبلاغ عن أية حالة طارئة او ملاحظة خلال الظروف الجوية السائدة، تزامنا مع الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة.

وأكدت الوزارة، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة من خلال فرقها الـ 98 الميدانية الموزعة على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أنها تجري جولات تفقدية وبشكل دوري على المناطق التي تشهد هطولات كثيفة من الامطار ومناطق المملكة كافة لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أي ملاحظة بشكل فوري.

يذكر أن الوزارة تعمل منذ صباح اليوم الاثنين، ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها ، متمثلة بضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) 0780377223 ، وطوارئ الوزارة غرف العمليات الرئيسية 065850111، غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، أشغال جرش 0780377187، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال المفرق 0780377389، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الطفيلة 0780377435، أشغال عجلون 0780377324، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال العقبة 0780377351، أشغال اربد 0780377273، أشغال الرمثا 0780377394، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال البتراء 0780377012 .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة