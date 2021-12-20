بشائر الغيث.. كتلة هوائية باردة وماطرة مصحوبة بالثلج والرعد والرياح القوية تؤثر على الأردن اليوم الاثنين وليل ونهار الثلاثاء
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جرينتش+2 01:02
عناد اردوغان يدمر الليرة التركية، وتصريحاته امس تهوى بسعرها إلى مستوى تاريخي عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار
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