ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 38 وفاة و3578 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12268 والإصابات 1,040,243
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ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 38 وفاة و3578 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12268 والإصابات 1,040,243
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