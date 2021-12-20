ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 38 وفاة و3578 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12268 والإصابات 1,040,243
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جرينتش+2 06:41
القضاء، وليس الطب، يعيد اليوم مواطنًا أردنيا للحياة بعد استخراج شهادة وفاته وبيع ممتلكاته.. كيف؟؟
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