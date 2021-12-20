القائمة الكاملة باسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية بوزارة الداخلية

أجرى وزير الداخلية، مازن الفراية عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقد شملت هذه التشكيلات نقل كل من مدير قضاء حسبان أسامة الهاشم مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء / مركز الوزارة، ومساعد متصرف لواء بني عبيد زياد الموسى مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش، ومدير قضاء المصطبة عمر الشريدة مديراً لقضاء بيرين / محافظ الزرقاء، ومساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية غازي أبو قاعود مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك، ومساعد متصرف لواء الكورة حاكم علاونة مديراً لقضاء أم الجمال / محافظة المفرق، ومدير قضاء بيرين محمد الملكاوي مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة، ومدير قضاء الفيصلية فهد العمرو مديراً لقضاء حسبان / محافظة العاصمة.

وشملت نقل كل من مدير قضاء عيرا ويرقا بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة، ومدير قضاء وادي عربة عبد الله الطورة مديراً لقضاء الديسة / محافظة العقبة، ومساعد متصرف لواء الرصيفة رضا الغياث مديراً لقضاء جرينة / محافظة مأدبا، ومدير قضاء الديسة صدقي الرفوع مديراً لقضاء وادي عربة / محافظة العقبة، ومدير قضاء ام القطين اياد المجالي مديراً لقضاء الفيصلية / محافظة مأدبا، ومساعد متصرف لواء قصبة عجلون قاسم ابو عين مساعداً لمتصرف لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد، ومساعد متصرف لواء الرويشد عماد المغاربة مديراً لقضاء حوشا / محافظة المفرق.

وشملت نقل كل من مدير قضاء جرينة احمد العدوان مديراً لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء، ومساعد متصرف لواء قصبة المفرق نائل ابداح مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق، ومساعد متصرف لواء الاغوار الشمالية محمد القيسي مديراً لقضاء العارضة / محافظة البلقاء، ومدير قضاء ام الجمال حسام النوايسة مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة، ومساعد متصرف لواء الرمثا ماهر السعايدة مساعداً لمتصرف لواء الكورة / محافظة اربد، ومدير قضاء حوشا خالد المصالحة مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار / مركز الوزارة.

وشملت كذلك نقل كل من مساعد متصرف لواء الطيبة ليث الشياب مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة/ مركز الوزارة، ومدير قضاء العارضة زكريا الدويري مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة، ومساعد متصرف لواء قصبة جرش منذر العكور مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / محافظة عجلون، ومساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام محمود البقور مساعداً لمتصرف لواء الشونة الجنوبية / محافظة البلقاء، ومساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار هايل النجادات مساعداً لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش، ومساعد متصرف لواء قصبة اربد عبد الله الماضي مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد.

كما شملت التشكيلات تعيين كل من مدير القضاء انعام الحتاملة مساعداً لمتصرف لواء قصبة اربد / محافظة اربد، ومدير القضاء محمد ابوعليم مساعداً لمتصرف لواء الطيبة / محافظة اربد، ومدير القضاء أمين الشعيبات مساعدا لمتصرف لواء قصبة معان / محافظة معان، ومدير القضاء بدر الخوالدة مساعداً لمتصرف لواء قصبة السلط / محافظة البلقاء، ومدير القضاء فراس العوضات مساعداً لمتصرف لواء قصبة العقبة / محافظة العقبة، ومدير القضاء ساري أبو اربيحه مساعداً لمتصرف لواء ذيبان / محافظة مأدبا، ومدير القضاء معتصم الشريدة مساعداً لمتصرف لواء كفرنجة / محافظة عجلون.

وشملت تعيين كل من مدير القضاء محمد الشاويش مساعداً لمتصرف لواء البتراء / محافظة معان، ومدير القضاء احمد القلاب مساعداً لمتصرف لواء الرصيفة / محافظة الزرقاء، ومدير القضاء عبدالله الحسبان مساعداً لمتصرف لواء قصبة مأدبا / محافظة مأدبا، ومدير القضاء علي الكايد مساعداً لمدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني / مركز الوزارة، ومدير القضاء ثامر الدغمي مساعداً لمتصرف لواء الجيزة / محافظة العاصمة، ومدير القضاء عبد المجيد الحراحشة مساعداً لمتصرف لواء الرويشد / محافظة المفرق.