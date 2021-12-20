إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتهبها لروح أمها/ إنستجرام

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إلهام شاهين في الصورة وهي داخل الحرم، وترتدي الحجاب والعباءة أثناء تأدية مناسك العمرة، عقب انتهاء فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: “الحمدلله . .أجمل عمرة فى حياتى .. الجو رائع و الحرم هادئ جداً ..أحمدك وأشكر فضلك يا رب .. وهبتها لأمى كالعادة.. كل سنة كنت بعملها فى عيد الأم ..و لظروف الكورونا اختلفت المواعيد . . الله يرحمك يا أمى و يجعل مثواك الجنة.. ربنا يتقبل”.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين السينمائية فيلم “حظر تجول” بطولة أمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والنجم الفلسطينى كامل الباشا، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، وحصد الفيلم العديد من جوائز المهرجانات السينمائية المصرية أبرزها مهرجان القاهرة السينمائى والمركز الكاثوليكى للسينما وجمعية كتاب ونقاد السينما.