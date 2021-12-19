روابط وهمية باسم مصفاة البترول تدعي توزيع جوائز نقدية

حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية المواطنين من روابط وهمية عبر صفحات الإنترنت تدعي احتفال الشركة بذكرى تأسيسها وتوزيع جوائز نقدية.

وأكدت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه الروابط لا علاقة لها بها مطلقاً، وأن هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية.

ولفتت إلى أن شهر كانون الأول الحالي لا يتزامن مطلقا مع أي حدث أو ذكرى تخص الشركة، خاصة أن البدء بتنفيذ مشروع المصفاة كان في شهر تشرين الثاني عام 1958 وافتتاحها في شهر شباط 1961.

ودعت إلى تجاهل تلك الروابط وعدم الدخول إلى المواقع التي تدل عليها؛ حرصاً على حماية البيانات وعدم الانجرار إلى مصائد المحتالين.

وأوضحت الشركة أن أخبار وإعلانات الشركة كافة يعلن عنها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة في وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الصحف اليومية.

وأكدت الشركة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من كان له علاقة بهذه الإعلانات المسيئة لصورة الشركة أمام الجمهور.

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