روابط وهمية باسم مصفاة البترول تدعي توزيع جوائز نقدية

الاحتلال يدعي اعتقال منفذي عملية حومش فجر اليوم ويعلن انما ينتميان لحركة الجهاد.. وامهما تقول رفعا رأسي للسماء
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