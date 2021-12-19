حدادين: لدينا مصادر مياه مخزنة تكفي الـ 11 مليون نسمة في الأردن لاغراض الشرب والصناعة والزراعة لمدة 684 عاما

قال وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين إنه يوجد لدينا مياه تكفينا 5900 سنة بدون زراعة و684 سنة بزراعة.

وأشار، خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الاحد، إلى الوفر المتحصل بالمياه من المستوردات الغذائية، والذي أسماه “ظلال المياه”، حيث توفر المستوردات الغذائية المياه التي استعملت لانتاجها، وفقا لحدادين، فضلا عن احتياطي الصخر الزيتي والغاز.

وبيّن أن نسبة توصيل المياه للفرد وسحب المياه العادمة إلى دخل الفرد السنوي، تصل إلى 3%، مضيفا “نحن لا نريد فقط توفير مياه، بل نريد توفير مياه يقدر عليها المواطن، وإلا فالدولة ستطلب منحا، وهذا يفقدها قرارها السيادي”.

وأكد حدادين أن في الأردن مخزون مياه في الصخر الرملي على أعماق مختلفة.

وقال حدادين إن هذا الصخر الرملي موجود تحت كافة اراضي المملكة باستثناء قاعدة الصخور البركانية.

وأضاف أن هذه المياه تاريخية مخزنة في جوف الأرض، وفيها من الطاقة ما رفعها في منطقة الشيدية من عمق 2 كيلو متر نحو 1650 مترا للأعلى.

وأشار إلى أن حجم هذه المياه المخزنة تكفي الـ 11 مليون نسمة في الأردن لاستخدامات الشرب والصناعة والزراعة لـ 684 عاما.

وبين أن هناك طرقا للتغلب على ملوحة المياه، موضحا أن هناك ملوحة في بعض المناطق الاردنية، غير انه أكد أن كلفة تحلية هذه المياه أقل بكثير من تحلية مياه البحر، حيث يمكن خلطها بمياه عذبة وموازنة ملوحتها، لأن نسبة الملوحة أقل بكثير من ملوحة البحر.

وقال حدادين إن المؤسسات الدولية المعنية في ملف المياه اصدرت بيانات وتصريحات مبنية على دراسات تحدثت عن ظروف مائية سلبية يعاني منها الأردن، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج إلى 1700 متر مكعب من المياه سنويا.

وبين أن وزارة المياه والري قامت بحفر عدد من الآبار المائية في مناطق جنوب القريقرة وغرب منطقة الريشة والشيدية، وصولا إلى منطقة الدبة واللجون في الكرك.

وعرض حدادين لدراسات وعمليات حفر نفذتها الوزارة عام 1996، وإجراء مسح مائي على 50 ألف كم من مساحة مناطق البادية.