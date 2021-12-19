الاحتلال يدعي اعتقال منفذي عملية حومش فجر اليوم ويعلن انما ينتميان لحركة الجهاد.. وامهما تقول رفعا رأسي للسماء
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جرينتش+2 02:28
حدادين: لدينا مصادر مياه مخزنة تكفي الـ 11 مليون نسمة في الأردن لاغراض الشرب والصناعة والزراعة لمدة 684 عاما
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