ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 39 وفاة و3196 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12230 والإصابات 1,036,665
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تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السودان.. الشرطة تطلق الغاز بكثافة والمتظاهرون يصلون محيط القصر الجمهوري/ فيديو
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