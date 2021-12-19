اسماء المشمولين بالتعيين مدراء اقضية جدد بوزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، واستنادا إلى نظام التشكيلات الادارية النافذ تعيين 13 موظفا اداريا من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية والامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.

والموظفون الذين تم تعيينهم هم: انعام الحتاملة، محمد ابوعليم، أمين الشعيبات، بدر الخوالدة، فراس العوضات، ساري ابو اربيحة، معتصم الشريدة، محمد الشاويش، ‏احمد القلاب، عبدالله الحسبان، علي الكايد، ثامر الدغمي، عبد‎ ‎المجيد الحراحشة

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