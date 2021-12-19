إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة

طلبت وزارة الإدارة المحلية من رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومدراء الشؤون البلدية في المحافظات والألوية إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في غرف العمليات التابعة لها، والاستعداد لأي حالات طارئة سترافق المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات إلى التأكد من تنظيف مجاري السيول والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد وثبيت اليافطات واللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة القابلة للتطاير إلى جانب التأكد من تقليم أغصان الأشجار القريبة من خطوط شبكات الكهرباء، والتأكد من تجهيز المعدات والآليات والمركبات التي سيتم تشغيلها أثناء الحالات الطارئة، مع ضرورة توفير الاحتياطي الكافي من المحروقات لجميع الآليات.

وأكدت الوزارة على غرف عمليات البلديات ومجالس الخدمات إبلاغ غرفة عمليات الوزارة الرئيسية بالتطورات أولاً بأول وإرسال تقارير دورية وحوادث فور وقوعها من خلال نظام ( إدارة طوارئ الشتاء) الإلكتروني الخاص بالوزارة، مدعمة بالصور والفيديوهات القصيرة.

وطلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان، والداخلية، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض إضافة إلى تعميم أرقام هواتف غرف الطوارئ الخاصة بالبلديات ومجالس الخدمات على صفحات الفيسبوك وكافة وسائل التواصل والإعلام المتاحة.

يُشار إلى أن غرف العمليات في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والأولوية فتحت أبوابها منذ بدء موسم الشتاء الحالي، واتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات المُسبقة لمواجهة الحالات الطارئة خلال المنخفضات الجوية التي ستؤثر على المملكة.

*هواتف غرفة الطوارئ الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية:*4631987-06 مباشر4622372-66 مباشرالمقسم: 4641393-06فرعي (421) فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:064650239064652269.

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