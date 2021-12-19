إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2021

ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 39 وفاة و3196 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12230 والإصابات 1,036,665
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