إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2021

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية للعام 2021، والتي تمنحها استناداً إلى نظام جوائز الدولة رقم 23 لسنة 2007 الصادر بمقتضى المادة 7 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006.

وبحسب بيان الوزارة، فاز 8 من كبار المثقفين والمفكرين والفنانين والعلماء الأردنيين، إضافة إلى مؤسسة أردنية رائدة في الإنتاج الصناعي بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2021 وعلى النحو الآتي:ففي حقل الآداب / مجال أدب الطفل منحت جائزة الدولة التقديرية مقسومة بالتساوي بين الدكتور راشد علي عيسى أبو مريم، والأديب محمد جمال عايش عمرو، والأديبة تغريد عارف النجار.

وفي حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية/ مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، منحت الجائزة للدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر.

كما تم منح جائزة الدولة التقديرية في حقل الفنون / مجال الغناء للفنان عمر العبدالات. وفي حقل العلوم التطبيقية والبحتة/ مجال الهندسة الميكانيكية منحت الجائزة مناصفة بين الدكتور محمد أحمد النمر/ أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وشركة بترا للصناعات الهندسية / الأردن.

كما منحت جوائز الدولة التشجيعية للعام 2021 في حقل الآداب / مجال القصة القصيرة مناصفة بين سوار محمد الصبيحي، وهشام إبراهيم بني علي (مقدادي). وبحسب البيان، حُجبت جائزة الدولة التشجيعية حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية / مجال التراث الأردني، وذلك لضعف الأعمال المتقدمة.

وحجبت جائزة الدولة التشجيعية في حقل الفنون في مجال الفن التشكيلي وذلك لضعف الأعمال المتقدمة لها.

وحجبت جائزة الدولة التشجيعية في حقل العلوم التطبيقية والبحتة في مجال البرامج والتطبيقات الحاسوبية، وذلك لعدم تقدم أعمال مقبولة للترشح في هذا المجال.

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