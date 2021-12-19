أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل

أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ القصوى، اعتباراً من صباح يوم غدٍ الاثنين، للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يسود المملكة، والذي يصاحبه غزارة في تساقط الأمطار وسرعة رياح قوية، حسب مراكز التنبؤات الجوية.

وجددت أمانة عمان الدعوة للمواطنين في حال رصد أية ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22 .

وأهابت بالمواطنين إلى المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني والتي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب أسطح البيوت على مناهل الصرف الصحي، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

ودعت إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما أهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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