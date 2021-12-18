وصول اول شحنة من الخراف الجورجية المذبوحة والمقطوعة الليّة

وصلت شحنة “تجريبية” من لحوم الخراف الجورجية إلى الأردن ،مساء امس الجمعة، وفق قول المستثمر في قطاع اللحوم إياد أبو طه.

وقال أبو طه، وهو مورد الشحنة لصالح شركة في الأردن لقناة “المملكة”، إن الشحنة تضم خرافا مذبوحة لا يتجاوز وزن الواحد منها 12 كيلوغراما، وقُطعت “ليّتها” في مسلخ جورجي معتمد لدى وزارة الزراعة.

وعن سعر الكيلو غرام الواحد من هذه اللحوم، قال أبو طه إن الأسعار لغاية خروج اللحوم من جورجيا تراوحت بين (6 – 6.5) دنانير، فيما ستضاف لها أجور النقل قبل البيع للمستهلك.

واضاف: “بعد هذه الشحنة التجريبية، ستصل إلى الأردن شحنة جديدة الخميس المقبل تزن 7 أطنان، وستتبعها شحنات أسبوعية في كانون الثاني تزن كل واحدة منها 12 طناً..

وكانت وزارة الزراعة قد منحت مؤخرا رخصا عدة لاستيراد الخراف من جورجيا، بهدف تنويع مصادر استيراد اللحوم وصولا إلى توفر اللحوم للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين، لكنها اشترطت عدم إدخال تلك المواشي بـ “اللية” بهدف عدم الإضرار بالمنتج المحلي.