فيما يشبه اعلان طوارئ.. جيش العدو ينهمك بالبحث عن ابطال عملية "حومش" وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة
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جرينتش+2 01:10
وصول اول شحنة من الخراف الجورجية المذبوحة والمقطوعة الليّة
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