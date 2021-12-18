نزول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 40 وفاة و1920 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12191 والإصابات1,033,469

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 40 وفاة و 1920 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12191 وفاة و 1033469 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5,91 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 62068 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 157 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 107 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1287 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 30 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 52 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 33 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 22 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4555 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 959210 حالة.

كما أشار إلى إجراء 32484 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13027272 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4266786 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3854574 شخصا.