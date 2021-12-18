نبيلة عبيد تناشد شيرين بعد عودتها للغناء: «بلاش وداع»/ فيديو

شاركت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها مقطع فيديو من أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب الجديدة “خاصمت النوم”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقد حرصت نبيلة عبيد، على دعم شيرين عبد الوهاب، وعلقت: “خلينا نرجع تاني بلاش وداع، كل الحب لشيرين عبد الوهاب الصوت الدافئ.. مساكم ورد”.

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها الكبيرة بتكريم ليلى علوي، في مهرجان البحر الأحمر الدولي بالسعودية.

ونشرت نبيلة عبيد، صورة للفنانة ليلى علوي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مبروك للنجمة الكبيرة ليلى علوي تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى دورته الأولى.. ليلى علوي ممثلة مثقفة ومجتهدة وتستحق التكريم.. مساكم ورد”.

شاركت نبيلة عبيد مؤخرًا في مسلسل “سكر زيادة”، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب، بسبب فيلا قررن شرائها، يضطرون للعيش معًا.

يقوم ببطولة “سكر زيادة” الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، سيناريو وحوار أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبد المقصود، أحمد أبو زيد توفيق، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.

هذا وقد حققت النجمة شيرين عبد الوهاب نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال الأغنيتين الجديدتين التي طرحتهما في الفترة الماضية.

وبلغت مشاهدات أغنيتيها الجديدة “كلها غيرانة” و”خاصمت النوم” أكثر من 20 مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في أيام قليلة فقط.

وتقترب أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة “خاصمت النوم” من الوصول إلى 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ طرحها من أيام.

أغنية خاصمت النوم من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية:” بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم انا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك هكدب لو قولت بخير بصراحه انا وجعي كبير متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك يرضيك يعني اعيش مافيش ولا اي حاجه نفعاني عشان انساك منا اصلا روحي معاك انساك ازاي ريح قلبي قول حلول خلينا نرجع تاني بلاش وداع وكفايه وقت ضاع ما البعد بنتعب فيه فاكر ايامنا زمان قعدتنا في كل مكان وكلام ووعود اننا عمرنا ما نفارق بعض طب ليه يا حبيبي مشيت لا رجعتلي ولا حنيت وسايبني لوحدي بكلم نفسي في عز البرد.