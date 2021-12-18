ملكة جمال المغرب تؤكد انها “شعرت بالدفء!!” في اسرائيل

فيما يشبه اعلان طوارئ.. جيش العدو ينهمك بالبحث عن ابطال عملية "حومش" وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة
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