طقس بارد اليوم السبت وغدًا ومنخفض قبرصي الاثنين

تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئياً مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتناقص الغيوم في جميع المناطق ليلًا، وتسود أجواء باردة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ويحتمل في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع في مناطق البادية ومرتفعات الشراه الجنوبية.

وتكون الأجواء يوم الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتأثر المملكة يوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة جدا مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض على الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا، ومغبرة في مناطق عدة من المملكة، ولاسيما في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة في بعض المناطق.

ومع ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة أحياناً وتهطل الامطار في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع ان تكون الأمطار في ساعات المساء والليل في شمال ووسط المملكة غزيرة لفترات محدودة قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، وهناك احتمال ضعيف ولفترة قصيرة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم الجبال العالية.

وتكون الأجواء الثلاثاء باردة جداً، وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول امطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها اثناء الليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 4، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2، وفي مناطق البادية 16 – 3، وفي مناطق السهول 13 – 6، وفي الاغوار الشمالية 20 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 14، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 21 – 10 درجات مئوية.

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