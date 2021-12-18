“الأحوال المدنية” تخصص رقم واتساب لتلقي استفسارات الأردنيين المغتربين

أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، اليوم السبت، عن تخصيص رقم عبر تطبيق “واتساب” لتلقي استفسارات وملاحظات الأردنيين المقيمين خارج المملكة المتعلقة بسير عمل دائرة الأحوال وإجراءاتها.

وقال العموش في بيان صحفي، إن التواصل والتراسل مع هذا الرقم (0096278666620) يكون للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل ولا تحتمل التأخير، موضحاً بإمكان كافة المواطنين داخل المملكة وخارجها تقديم ملاحظاتهم على الخط الساخن “واتساب” للدائرة على الأرقام (0792004444)، (0786007777).

وأشار إلى أنه تم تخصيص فريق من مديرية العلاقات العامة والإعلام للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات ومتابعتها.