فيما يشبه اعلان طوارئ.. جيش العدو ينهمك بالبحث عن ابطال عملية "حومش" وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:09
استعداد.. منخفض جوي ماطر وزخات ثلجية وتشكل للسيول بدءاً من بعد غد الاثنين حتى صباح السبت المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني