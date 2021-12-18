استعداد.. منخفض جوي ماطر وزخات ثلجية وتشكل للسيول بدءاً من بعد غد الاثنين حتى صباح السبت المقبل

اعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب إن آخر تحديثات الحالة الجوية ليل الجمعة/ السبت تشير إلى أن المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر مصحوب بالرعد الاثنين المقبل ويتمركز فوق جزيرة قبرص.

وأضاف في تصريح لـ (بترا)، إن انخفاضاً ملموساً سيطرأ على الحرارة يوم الاثنين لتتحوّل الأجواء مع ساعات الظهيرة إلى باردة وغائمة مع هطول المطر شمال ووسط المملكة وفي أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، متوقعاً أن تكون الهطولات مصحوبة بالرعد ليلاً مع تساقط زخات من البَرَد واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم الجبال العالية.

وحذر آل خطاب من حدوث انزلاقات على الطرقات بسبب الهطول المطري ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شمال ووسط المملكة، وكذلك من تدني الرؤية بسبب الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة السرعة وتتجاوز سرعتها 60 كم/ ساعة.

وأشار آل خطاب الى أن الأجواء ستستمر غائمة جزئياً مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر حتى ساعات صباح غدٍ السبت، وتبقى الأجواء باردة يوم الأحد وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة قبل وصول المنخفض الجوي الماطر يوم الاثنين

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