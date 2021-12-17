2 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 10 أشهر

ارتفعت حوالات الأردنيين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.6%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن حجم حوالات الأردنيين في الخارج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، قد وصل إلى ملياري دينار تقريبا.

ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين في الخارج مليون مغترب، موزعين على نحو 70 دولة، بحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقد أظهرت هذة الاحصاءات أن 80% من المغتربين موجودون في دول الخليج العربي، و11% في الولايات المتحدة وكندا، و3.4% في دول أوروبا.