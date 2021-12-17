خفض..وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و3705 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12151 والإصابات 1,031,549
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هل تنتهي المملكة على يديه؟.. محمد بن سلمان من قائد فعلي للسعودية إلى ملك “غير متوج”
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