خفض..وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و3705 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12151 والإصابات 1,031,549
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مستو يؤكد إلزام القادمين للاردن بنتيجة فحص كورونا سلبية
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