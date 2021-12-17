مستو يؤكد إلزام القادمين للاردن بنتيجة فحص كورونا سلبية

اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو ضرورة التزام القادمين إلى المملكة بإحضار نتيجة “بي سي آر” سلبية لفيروس كورونا من بلد القدوم خلال 72 ساعة من موعد المغادرة سواء لمن تلقى اللقاح أم لم يتلقاه، مع إعفاء الأطفال دون سن 5 أعوام من الفحص.

وأضاف مستو في تصريحات لوكالة (بترا) اليوم الجمعة، أن جميع المسافرين سواء تلقوا اللقاح أم لم يتلقوه ملزمون بالتسجيل على منصة “Visit Jordan” لإكمال نموذج تصريح السفر المطلوب والحصول على “QR” الشخصي وهو إلزامي للدخول إلى الأردن، مشددا على ضرورة إحضار المسافرين غير الأردنيين تأمينا صحيا (تأمين السفر).

وفي حال الحصول على نتيجة فحص إيجابية، قال مستو إنه “يجب على المسافرين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما وإجراء اختبار “بي سي آر” في اليوم الرابع عشر من الحجر الصحي المنزلي على نفقتهم الخاصة.

وبخصوص القادمين من الدول المقيدة السبعة (جنوب إفريقيا واسواتيني وليسوتو وزيمباوي وموزمييق ونامييا وبتسوانا) يسمح فقط للأردنيين القدوم منها شريطة الالتزام بالحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة لمدة 14 يومًا، ولا يسمح لغير الاردنيين بالقدوم من هذه الدول إلا بعد مضي المسافر 14 يومًا في دولة ثالثة.

وحول إجراءات دخول الدبلوماسيين والمستثمرين إلى الأردن، أكد مستو عدم تغييرها، إذ يستمر إعفاء الدبلوماسيين من إحضار نتيجة فحص “بي سي آر” سلبية من بلد المغادرة، فيما يتعين على المستثمرين إحضار نتيجة فحص “بي سي آر” سلبية من بلد المغادرة في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.

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