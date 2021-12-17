جيش العدو يدفع بـ 3 كتائب جديدة للبحث عن منفذي عملية نابلس، كي لا يؤدي نجاحها لإلهام مقاومين آخرين في تكرارها
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جرينتش+2 11:24
كندة علوش.. زوجة مطيعة تتعرض للخيانة في “ستات بيت المعادي”
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