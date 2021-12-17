حسن عابدين يعتزل الفن بعد طرده من أمام قبر الرسول.. ولكن/ فيديو

كشف خالد، نجل الفنان المصري الراحل حسن عابدين، السبب الرئيس في قرار والده اعتزال الفن، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بعد عودته من أداء العمرة في المملكة العربية السعودية.

وافاد خالد خلال مشاركته في برنامج “ونقول كمان” على فضائية “النهار” المصرية، إن والده تعرض للطرد من أمام قبر الرسول، عليه الصلاه والسلام في المدينة المنورة، فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن.

وقال خالد: “والدي كان شغال في مسرحية “عش المجانين” وفي الإجازة راح يعمل عمرة، وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي”.

وتابع: “حرس المقام الشريف شافوه وعارفين إنه ممثل فطردوه، وقالوا له إنت ممثل ابعد مينفعش تقف هنا”.

ولفت خالد إلى أن والده تأثر كثيرا بهذا الموقف، “ولما رجع حبس نفسه في البيت وبقى يصلي، واخد قرار الاعتزال، فبلغ الأستاذ محمد نجم، وقال له قدامك 15 يوما وتشوف حد غيري في المسرحية”.

تابع: “والدي قرر بعدها زيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي بنصيحة صديقه المقرب الفنان الراحل إبراهيم الشامي، وقال له الشعراوي “أهلًا يا حبيبي، أنا طبعًا عارفك وبشوفلك حاجات كمان.. إذا كنت إنت بتقول كلمة طيبة وممكن تمشي وتعتزل، مين هيقول كلام كويس وطيب”، مضيفًا: “من اليوم ده انشرح صدره وقرر يستمر في التمثيل وميعتزلش”.

كما تطرق للحديث عن دور والده في فيلم “درب الهوى”، الذي أثار جدلاً واسعاً عند عرضه بدور العرض السينمائي، فضلاً عن أن الفنان حسن عابدين لم يكن راضيًا عن أحد مشاهده في الفيلم، بعد زيارة قام بها للشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي أقنعه بالتراجع عن

وفي سياق متصل، كشف ابن حسن عابدين عن أنجح المسرحيات التي قدمها والده، وهي مسرحية “نرجس” وشاركه بطولتها النجوم سهير البابلي ورشوان توفيق على مسرح الدولة، إضافة إلى مسرحيته “عش المجانين” التي حققت مبيعات عالية في منطقة الخليج، أما عن أهم أعماله التليفزيونية فكانت مسلسل “فرصة العمر” وهو أول أعمال الفنان محمد صبحي في التليفزيون.

جدير بالذكر ان الفنان العريق حسن عابدين (21 أكتوبر 1931 – 5 نوفمبر 1989)، واحد من أشهر الممثلين المصريين، وله أدوار مميزة في السينما والمسرح والدراما.

