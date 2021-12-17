انخفاض طفيف على الحرارة وزخات متفرقة اليوم الجمعة وغدا

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول احياناً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تمتد لفترة محدودة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتأثر المملكة يوم الاثنين بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً تتحول احياناً إلى غائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

ويتوقع أن تكون الهطولات مصحوبة بالرعد وزخات من البرد احياناً، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ ساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، غرب عمان 11 – 4، المرتفعات الشمالية 11 – 5، مرتفعات الشراه 12 – 4، مناطق البادية 16 – 6، مناطق السهول 13 – 7، الاغوار الشمالية 20 – 13، الأغوار الجنوبية 21 – 15، البحر الميت 21 – 14، وفي خليج العقبة 20 – 10 درجة مئوية.

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