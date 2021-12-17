التلفزيون يعلن الفائزين بالسحب السادس لجوائز تلقي مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب السادس لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورنج وزين، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة هم: إيمان منذر سعيد السلايمة من الزرقاء، منى مصطفى الكردي من إربد، عمر أحمد عبدالقادر العقيلي من عمان، سليمان حسين سلامة أبو قاضوم من العقبة، فاطمة أنور ناصر أبو شخيدم من الزرقاء، وسيف نصرالدين الصديق من عمان، وتبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب السادس لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، بنك القاهرة عمان، كابيتال بنك، وبنك صفوة الإسلامي، وشركتا أورنج وزين.

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