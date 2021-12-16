الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية فجر اليوم اسفر عن استشهاد جندي واضرار مادية
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مهزلة.. “نيويورك تايمز” تكشف ان نيل آبي أحمد “جائزة نوبل للسلام” قد شجعه على مهاجمة منطقة تيغراي
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