المجد للمقاومة.. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في إطلاق نار اليوم قرب مستوطنة "حومش" شمال نابلس بالضفة/ فيديو
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مشعل: الفلسطينيون ضىوف في لبنان ويقدّرون أصول الضيافة ويحترمون أمن البلد، ولن يرضوا عن وطنهم بديلاً
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