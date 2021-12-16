تقرير مؤشر سلامة الاستخدام اللغوي في وسائل الإعلام العربية

وصل “المجد”، اليوم الخميس، من الزميلة نور الأسدي، المدير التنفيذي لمؤسسة لسان للذكاء الاصطناعي، البيان التالي..

تحية طيبة

بالنيابة عن زملائي في مؤسسة لسان للذكاء الاصطناعي، يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير مؤشر سلامة استخدام اللغة العربية في وسائل الإعلام للعام 2021، وهو تقرير سنوي يقيس مدى التزام وسائل الإعلام بقواعد اللغة العربية الصرفية والنحوية والإملائية، قياساً علمياً ذا منهجية واضحة، بهدف تشجيع المؤسسات الإعلامية والتعليمية على اتباع سياسات لتقويم محتواها وضبط نصوصها لأنها الأكثر تأثيراً في الشارع العربي.

مؤسسة لسان هي مؤسسة بحثية مستقلة تضم باحثين من مختلف الدول العربية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات اللسانيات الحاسوبية وتهدف إلى تعزيز المحتوى القويم الخالي من الأخطاء ونشره وحمايته.

أنشأنا في السنوات الأخيرة نظام لسان وهو مدقق لغوي آلي ذكي ومعلم للكتابة الاحترافية يساعد على كتابة نصوص سليمة من الأخطاء الإملائية والمطبعية والنحوية والصرفية والدلالية بهدف حفظ اللغة بعد تفشي اللحن والأغلاط المختلفة المنشأ فيها، كما يوثق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الأعلام لتفادي الخطأ فيها.

يسعدنا أن نتواصل معكم للاستماع لآرائكم وملاحظاتكم بخصوص التقرير.

رابط التقرير:

https://lisan.ai/Lisan-Report.pdf

رابط الفيديو التوضيحي عن لسان:

