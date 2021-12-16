الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية فجر اليوم اسفر عن استشهاد جندي واضرار مادية
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جرينتش+2 03:48
بعد إقالة مسؤولين في الخزينة والمالية.. الليرة التركية تهوي، وطوابير الخبز تنتشر في كل البلاد خوفاً من ازمة اغذية
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