الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية فجر اليوم اسفر عن استشهاد جندي واضرار مادية
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جرينتش+2 03:48
جهاز الشاباك يعتقل شابين من يافا وغزة بادعاء التخابر مع حماس
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