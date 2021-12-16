التعليم العالي تعلن النقاط المحتسبة للمنح والقروض الداخلية/ رابط

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانات ومعلومات الطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لتعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أنه يمكن للطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة من خلال الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة). وأضاف كما يمكن الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني، حيث سيبدأ تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى الساعة 12 مساء يوم الأحد الموافق 26 /12 / 2021 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.

وأشار إلى أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، وأن الوزارة لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقياً، كما أنها لن تسمح لأي شخص بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة مديرية البعثات، وذلك حرصاً منها على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة، ولن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.

وقال، انه يمكن للطلبة، وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة أعلاه لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب، أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة، وللاطلاع بالتفصيل على هذه الحالات الإنسانية، إضافة إلى الوثائق المعززة المطلوبة لكل حالة من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Announcements.

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